AGNES JAOUI LA LOCO – MEZIDON CANON Mezidon Vallee D Auge, 17 février 2024, Mezidon Vallee D Auge.

On connaît Agnès Jaoui actrice, scénariste et réalisatrice de films à succès mais peu savent que c’est par le chant qu’elle a commencé sa formation artistique avant de se tourner vers le théâtre. Accompagnée de ses deux complices, l’Argentin Fernando Fiszbein et le Cubain Roberto Gonzalez Hurtado, elle interprète, de sa belle voix chaude, les succès de ses trois précédents albums Canta, Dans mon Pays et Nostalgias. Ces chansons d’amour vibrantes témoignent de sa passion pour les mélodies latines.« Cela fait des années que j’entends Roberto Gonzalez Hurtado et Fernando Fizsbein travailler un répertoire que j’adore. Comme d’habitude, je me suis invitée, j’ai proposé quelques chansons, et le duo est devenu un trio : trois voix, une guitare, un bandonéon, un concert presque acoustique, presque en famille, con mis amores. »Agnès JaouiDistribution :Agnès Jaoui : chantFernando Fizsbein : guitareRoberto Hurtado : guitare et chantProduction : LES VISITEURS DU SOIR

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LOCO – MEZIDON CANON RUE DE LA FUTAIE 14270 Mezidon Vallee D Auge 14