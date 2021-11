LA LOCALE w/ Time Structure | Spleen Machines | Bachir Al Acid 6Mic, 19 novembre 2021, Aix-en-Provence.

LA LOCALE w/ Time Structure | Spleen Machines | Bachir Al Acid

6Mic, le vendredi 19 novembre à 20:30

Concert gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte’ AMU*. —— On aurait tort de ne pas mettre en avant ce que notre territoire compte de meilleur. Armé.e.s de nos meilleures oreilles, on va arpenter les villes et villages pour vous ramener du frais de chez nous, du près de chez vous. Au gré des coups de cœur, des rencontres, des découvertes ; la Locale ou le rendez-vous de l’émergence. TIME STRUCTURE / SPLEEN MACHINES / BACHIR AL ACID Spleen Machines : Le Spleen pour la mélancolie ambiante, les machines pour les nappes synthétiques et les sons électroniques. Spleen Machines est composé d’Arnaud Romano et Laurie Muraro; ils composent tous deux, et l’un arrange/produit pendant que l’autre interprète. Le duo travaille sur un album et s’est récemment élargi pour accueillir 4 musiciens dans le but de proposer prochainement des concerts ! Time Structure puise son influence dans les courants progressifs, trip hop et électroniques. Forts de l’héritage de figures telles que Portishead, Sunns ou Opeth, les 5 piliers de la solide structure proposent une musique profonde et haute en couleur. Bachir Al Acid est un groupe issu de la rencontre entre Johnny Rotten et Claude François dans les toilettes secrètes de la zone 51. INFOS PRATIQUES: Tarif : 6€ * Pacte’ AMU sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Début du concert : 20h30 Ouverture du 6MIC : 18h30 Bar & Restauration sur place

6€ / gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte’ AMU

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:59:00