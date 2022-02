LA LOCALE w/ Claque | Projet Milan | Avenoir 6Mic, 31 mars 2022, Aix-en-Provence.

On aurait tort de ne pas mettre en avant ce que notre territoire compte de meilleur. Armé.e.s de nos meilleures oreilles, on va arpenter les villes et villages pour vous ramener du frais de chez nous, du près de chez vous. Au gré des coups de cœur, des rencontres, des découvertes; la Locale ou le rendez-vous de l’émergence. **Claque** Claque est un trio noise rock. L’univers du groupe est violent, sauvage, viscéral. Claque, c’est de la frappe. **Projet Milan** Milan n. m. : Rapace de grande taille, au plumage noir, à la queue fourchue, au vol lent et plané. Animal totem dans lequel est puisée l’inspiration du duo, pour une musique sombre, enivrante et acérée. Les classiques batterie et guitare électrique se télescopent avec des sampler, machines, saz, oud et synthétiseurs. **Avenoir** Projet né entre deux déconfinements Avenoir explore un style grunge mystique, entre ballades et footings, à travers des chansons écrites en français et en anglais. Sasha ( chanteuse, guitariste), Léo ( guitariste) et Charles (bassiste, drum machine) parviennent à nous emmener dans leur univers mélancolique et hypnotique inspiré de My Bloody Valentine, Fleetwood Mac ou encore Jeff Buckley. — Tarif : 6€ * Pacte’ AMU sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/33eIGSF](https://bit.ly/33eIGSF) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T23:59:00