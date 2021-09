La Locale: Kriegelstein + Avee Mana + Technopolice 6Mic, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence.

La Locale: Kriegelstein + Avee Mana + Technopolice

6Mic, le vendredi 8 octobre à 20:30

Concert gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte’ AMU*. —— On aurait tort de ne pas mettre en avant ce que notre territoire compte de meilleur. Armé.e.s de nos meilleures oreilles, on va arpenter les villes et villages pour vous ramener du frais de chez nous, du près de chez vous. Au gré des coups de cœur, des rencontres, des découvertes ; la Locale ou le rendez-vous de l’émergence. – Kriegelstein Kriegelstein et un quatuor de rock évoluant parmi de nombreuses influences eclectiques allant du prog au stoner en passant par l’experimental et l’industriel . Entre space opera et trance fuzzée Kriegelstein cultive un style narratif brut qui ne manquera pas de vous faire craquer les cervicales . FB : [https://www.facebook.com/KRGLSTN](https://www.facebook.com/KRGLSTN) – Avee Manaa Avee Mana prend forme en 2018 autour de quatre musiciensaux multiples influences. Nourri au psychédélisme des années 60 et aux voix aériennes de la dream pop, le son du quatuor oscille entre un rockfrénétique et une pop moderne, portée par un groove solide. FB : [https://www.facebook.com/aveemana](https://www.facebook.com/aveemana) – Technopolice Nouveau band Marseillais à peine sorti de son emballage, Technopolice c’est 4 jeunes hommes qui ont digéré le punk en y incorporant la douceur de leur bas âge, il y en aura pour tout le monde. [https://www.facebook.com/technopoliceband](https://www.facebook.com/technopoliceband) INFOS PRATIQUES Tarif : 6€ * Pacte’ AMU sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Début du concert : 20h30 Ouverture du 6MIC : 18h30 Bar & Restauration sur place

6€ / gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte’ AMU

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T23:30:00