Spectacle musical aux sonorités pop-chamaniques, « La loba » est une plongée au cœur des mémoires, là où l’intime rencontre le collectif et où le passé se conjugue au présent pour créer une expression hors du temps. Sur scène, Véronique Truffot, seule avec sa voix, son corps, un synthétiseur analogique, un looper et quelques percussions, initie un voyage intérieur. A l’instar de la mystérieuse héroïne du conte mexicain, La Loba, fil rouge sur lequel se déroule le spectacle, elle recueille des chants traditionnels venus des quatre coins du monde. Elle en offre une interprétation personnelle et les relie à des compositions originales en français. Sur cette toile, elle invite le spectateur à cheminer avec elle vers la liberté.

Réservation sur le site de la ville 11€ et 8€ pur les seniors

