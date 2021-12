La Loba Piano Solo Centre culturel Alban-Minville, 28 octobre 2021, Toulouse.

La Loba Piano Solo

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 28 octobre à 20:30

### La Chica Il y a du sacré, dans la voix de La Chica. Après son premier album électro pop _Cambio_, La Chica revient avec un solo piano, _La Loba_ : hip-hop, afro-caraïbes, doo-wap, Debussy… tout cela est intégré dans sa voix et dans sa technique pianistique. Dans un véritable kaléidoscope de genres et d’influences, elle exprime une réalité multiculturelle, entre l’Amérique latine et la France où elle a grandi. La Bellevilloise imprime, à chacune de ses compositions, sa propre personnalité et explore toutes les strates de la vie. Un diamant brut à découvrir ! « Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe, envoûte, caresse, rassemble des forces parfois contradictoires dans un récit dynamique. La Chica seule avec sa voix et son piano, une expérience… » André Manoukian « Sans masque, La Chica transmet une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. » _RFI_ « Une sorte de chamanisme moderne. » _Libération_ « Une autre dimension ultra-sensorielle, minimaliste, où les notes de piano semblent des gouttes de pluie et les modulations de sa voix irréelle, des caresses du vent. » _ELLE_

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



