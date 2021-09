La Livinière Domaine de la Siranière Hérault, La Livinière Pour Groupes Seulement : Du 25 septembre au 10 octobre, devenez Vendangeur au Domaine de la Siranière (La Livinière) Domaine de la Siranière La Livinière Catégories d’évènement: Hérault

La Livinière

Pour Groupes Seulement : Du 25 septembre au 10 octobre, devenez Vendangeur au Domaine de la Siranière (La Livinière) Domaine de la Siranière, 25 septembre 2021 09:00, La Livinière. 25 septembre – 10 octobre Sur place Tarifs de groupe : sur demande auprès de l’Office de Tourisme 04 67 97 06 65, reservation@minervois-caroux.com Groupes Seulement : Devenez Vendangeur au Domaine Formule pour GROUPES SEULEMENT : une matinée d’initiation aux vendanges dans la commune emblématique du cru Minervois La Livinière, visite de la cave et du domaine La Siranière, dégustation de cuvées phares et repas du vendangeur. Tarifs et informations complémentaires pour les groupes, autocaristes et agences : Contactez Julien à l’Office de Tourisme du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc par téléphone au 04 67 97 06 65

par mail sur reservation@minervois-caroux.com Domaine de la Siranière La Livinière 34210 La Livinière Hérault samedi 25 septembre – 09h00 à 14h00

Heure : 09:00 - 14:00
Age minimum 16
Age maximum 99