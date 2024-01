FÊTE À FAITEAU La Livinière, samedi 13 juillet 2024.

FÊTE À FAITEAU La Livinière Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13

Depuis 2015, chaque année Château Faiteau vous ouvre ses portes.

Vous, bons vivants, venez partager ce moment. Convivialité, festivités, échanges et partages sont au rendezvous, autour de musiciens, d’artistes

Depuis 2015, chaque année Château Faiteau vous ouvre ses portes.

Vous, bons vivants, venez partager ce moment. Convivialité, festivités, échanges et partages sont au rendezvous, autour de musiciens, d’artistes.

Bar à vin et restauration sur place !

Notre programmation est en cours… suivez nos

actualités sur nos réseaux sociaux.

.

Jean Michel Arnaud

La Livinière 34210 Hérault Occitanie contact@chateaufaiteau.com



L’événement FÊTE À FAITEAU La Livinière a été mis à jour le 2024-01-19 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC