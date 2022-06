La Littorale – Bertheaume en fête, 20 août 2022, .

La Littorale – Bertheaume en fête

2022-08-20 – 2022-08-20

En journée : Montée du Fort : 2 trails de 8 et 15km et arrivée au sommet du Fort et 4 trails des flibustiers.

En soirée : le meilleur de la musique bretonne avec Bep sort, Ruz reor et Plantec. Feu d’artifice en clôture. Restauration sur place. Organisé par la Littorale dans le cadre son action avec le CHU de Brest.

https://lalittorale-iroise.wixsite.com/lalittorale-iroise

