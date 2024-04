La Little Jam du Botaniste Bois du Claux Boissières, vendredi 5 avril 2024.

La Little Jam du Botaniste Bois du Claux Boissières Lot

La prochaine aura lieu le vendredi 5 avril, dans ce lieu qu’on ne vous présente plus, où tout est bon, du repas à l’énergie que chacun y apporte au cours de ces soirées.

L’équipe de La Little Jam ouvrira le bal, et la place sera ouverte à qui veut la prendre !

Amplis, batterie, clavier, sono et micros sur place, venez avec votre instrument, et vos amis ! La soirée promet d’être bonne.

Réservation conseillée au 05 65 23 21 16

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05

Bois du Claux Auberge du Botaniste

Boissières 46150 Lot Occitanie

