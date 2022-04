La littérature de voyage, présentée par Joël Hafkin

La littérature de voyage, présentée par Joël Hafkin, 29 avril 2022, . La littérature de voyage, présentée par Joël Hafkin

2022-04-29 19:00:00 – 20:00:00
« Littérature de voyage, récits de voyages, écrivains voyageurs » … Nous avons demandé à Joël Hafkin (directeur de la librairie La Boîte à Livres) de nous ouvrir l'esprit sur le monde et nous donner l'envie de partir découvrir d'autres horizons, en mer, sur terre ou dans les airs, entre fiction et réalité. 
Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.03)

