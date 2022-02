La littérature contemporaine de langue bretonne Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

La littérature contemporaine de langue bretonne Saint-Malo, 26 février 2022, Saint-Malo. La littérature contemporaine de langue bretonne 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-02-26 – 2022-02-26 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Conférence proposée par le Centre culturel breton et animée par Francis Favereau. Le quatrième tome de l’anthologie de la littérature de langue bretonne au 20ème siècle de Francis Favereau concerne la période qui va de 1968 à la fin du siècle. Le puissant effet 68 met en valeur la poésie engagée des années marquées par diverses “révoltes” comme la chanson contestataire illustrée par des noms bien connus du grand public, tels Glenmor, Gwernig, parmi beaucoup d’autres artistes. Beaucoup chantent de beaux textes écrits par des noms devenus célèbres comme Anjela Duval ou encore Pierre-Jakez Hélias.

Les deux dernières décennies verront ces idées contestataires muter en création fort diversifiée, largement ouverte sur le monde, s’exprimant au travers de la fiction, mais aussi du chant comme du théâtre.

Ces nombreux auteurs sont mus par une constante force créatrice qui continuera -espère l’auteur- tant que vivra la langue bretonne. +33 2 99 40 78 04 Conférence proposée par le Centre culturel breton et animée par Francis Favereau. Le quatrième tome de l’anthologie de la littérature de langue bretonne au 20ème siècle de Francis Favereau concerne la période qui va de 1968 à la fin du siècle. Le puissant effet 68 met en valeur la poésie engagée des années marquées par diverses “révoltes” comme la chanson contestataire illustrée par des noms bien connus du grand public, tels Glenmor, Gwernig, parmi beaucoup d’autres artistes. Beaucoup chantent de beaux textes écrits par des noms devenus célèbres comme Anjela Duval ou encore Pierre-Jakez Hélias.

Les deux dernières décennies verront ces idées contestataires muter en création fort diversifiée, largement ouverte sur le monde, s’exprimant au travers de la fiction, mais aussi du chant comme du théâtre.

Ces nombreux auteurs sont mus par une constante force créatrice qui continuera -espère l’auteur- tant que vivra la langue bretonne. 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

La littérature contemporaine de langue bretonne Saint-Malo 2022-02-26 was last modified: by La littérature contemporaine de langue bretonne Saint-Malo Saint-Malo 26 février 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine