Le dimanche 4 juillet 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Paris Jazz Festival ☼ La Litanie des Cimes ☼ Créé en 2019, par le violoniste Clément Janinet avec Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelle, La Litanie des cimes joue avec les grands mouvements, les tempos lents d’apparence, et des contemplations harmoniques. ‣ Dimanche 4 juillet à 15h – Gratuit ‣ Plus d’infos sur www.festivalsduparcfloral.paris Concerts -> Jazz Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (686m) 1 : Bérault (1232m)

Contact :Traffix Music 0148513081 contact@traffixmusic.com

2021-07-04T15:00:00+02:00_2021-07-04T16:30:00+02:00

Crédit photo : Stan Augris | Illustrations & Graphisme : Béatrice Bloomfield / floatingstudio.net

