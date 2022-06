La lisière dans tous ses états, 24 septembre 2022, .

La lisière dans tous ses états

2022-09-24 – 2022-09-24

La lisière forestière joue un rôle essentiel pour le bon équilibre de la forêt. Elle favorise le développement des espèces végétales et animales qui vivent dans les milieux forestiers intermédiaires tel un carrefour de rencontre entre milieu ouvert et forestier. Venez découvrir au cours d’une balade éducative le rôle de la lisère pour la biodiversité et le bien-être de la forêt.

Cette balade est réalisée en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.

