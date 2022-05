La Lira Armonica

2022-08-07 – 2022-08-07 La route de la soie : Aujourd’hui, la violoniste chinoise Yan MA traverse le monde et ramène “La Soie” : aussi bien des Poésies Chinoises anciennes qui sont lues dans ce programme comme le célèbre “Le Rêve dans le pavillon rouge”, que des musiques baroques emmenées en Chine au XVIIIème siècle par les voyageurs et dont certains manuscrits se trouvent actuellement conservées au pays du Soleil Levant (Pedrini, Colombi…).

Yan MA – violon

Iris GUEMY- violoncelle

Gaspard AFSA – clavecin Trois jeunes et talentueux musiciens, citoyens du monde, se produisant en Europe, réunis sous la bannière de la musique baroque. La route de la soie : Aujourd’hui, la violoniste chinoise Yan MA traverse le monde et ramène “La Soie” : aussi bien des Poésies Chinoises anciennes qui sont lues dans ce programme comme le célèbre “Le Rêve dans le pavillon rouge”, que des musiques baroques emmenées en Chine au XVIIIème siècle par les voyageurs et dont certains manuscrits se trouvent actuellement conservées au pays du Soleil Levant (Pedrini, Colombi…).

Gaspard AFSA – clavecin

