La LiPho : A4 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-05-13 – 2022-05-13 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

4 livres, une phrase piochée dans chacun de ces livres et donnée à l’un des 4 comédiens.



Cette phrase sera la première du comédien qui débutera une improvisation de 20 minutes.



Nous vous proposons ainsi de suivre 4 histoires improvisées au cours de ce spectacle qui permet de développer et construire de longues histoires pleines de rebondissements, en révélant toute la créativité et la complicité des comédiens.

La LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne est ravie de vous convier au Théâtre du Tétard, pour sa soirée A4. Rendez-vous le 13 mai.

http://www.letetard.com/

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

