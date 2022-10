La LINA vs la LIT – Match d’improvisation théâtrale professionnel Maison de quartier de Doulon Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La LINA vs la LIT – Match d’improvisation théâtrale professionnel Maison de quartier de Doulon, 19 novembre 2022, Nantes. 2022-11-19

Horaire : 20:30 23:30

Gratuit : non Tarif plein : 20,99€Tarif réduit : 15,99€ Tout public Après une très belle saison 2021/22 et des matchs d’improvisation qui ont marqué les esprits (Dijon, Equipe de France, Québec…), la LINA fait sa rentrée en accueillant la LIT (Ligue d’Improvisation de Touraine). Venez assister au match retour tant attendu de ces deux équipes historiques. Avec cartons de vote, pantoufles, patinoire et l’arbitre le plus caustique de l’Hexagone, tout est en place pour des improvisations spectaculaires autour des thèmes les plus fous, dans le chaudron nantais ! Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://lalina.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier de Doulon Adresse 1 Rue de la Basse Chénaie Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Maison de quartier de Doulon Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier de Doulon Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La LINA vs la LIT – Match d’improvisation théâtrale professionnel Maison de quartier de Doulon 2022-11-19 was last modified: by La LINA vs la LIT – Match d’improvisation théâtrale professionnel Maison de quartier de Doulon Maison de quartier de Doulon 19 novembre 2022 Maison de quartier de Doulon Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique