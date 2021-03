LA LIN LI LA LIN – Projet Théâtre et Cinéma, atelier de création, 27 mars 2021-27 mars 2021, Luneray.

LA LIN LI LA LIN – Projet Théâtre et Cinéma, atelier de création 2021-03-27 – 2021-09-17

Luneray Seine-Maritime Luneray

LA LIN LI LA LIN, c’est un double projet :

– une pièce de théâtre dirigée par François Lanel au cœur du Tissage du Ronchay. Il s’agit d’un projet participatif qui met en valeur un patrimoine industriel vivant et unique en Normandie. L’entreprise de tissage, située à Luneray, parvient à réconcilier l’innovation et la tradition, le savoir-faire et la création, le travail et la passion, le local et l’international.

– un film réalisé par Chantal Richard sur l’aventure que représente cet atelier de création. Des présentations du film sont envisagées au Tissage du Ronchay, au cinéma Art et Essai de Dieppe (DSN) et au Café des images (Hérouville-Saint-Clair).

Participez à cet atelier de création unique ouvert à 20 habitants de Seine-Maritime, dans un lieu chargé d’histoire, pour une expérience collective d’explorations artistiques !

PLANNING ATELIER DE CRÉATION :

27 & 28 mars à la mairie de Luneray

1 & 2 mai à la Scène nationale de Dieppe (à confirmer)

Puis au Tissage du Ronchay :

19, 20, 26 & 27 juin

3, 4, 11 & 18 juillet

21, 22, 28 et 29 août

4, 5, 11 & 12 septembre

Générale le 17 septembre

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES AU TISSAGE DU RONCHAY (LUNERAY)

18 & 19 septembre 2021

(Journées européennes du patrimoine)

&

2 & 3 juillet 2022

(Festival du Lin et de la Fibre Artistique)

lanelfrancois@yahoo.fr +33 6 51 35 48 91

