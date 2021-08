La Garde Ligue de l'enseignement FOL 83 - Comptoir des Idées La Garde, Var La Ligue des Droits de l’Homme, pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT+ Ligue de l’enseignement FOL 83 – Comptoir des Idées La Garde Catégories d’évènement: La Garde

### La LDH Toulon – La Seyne, pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT+ ### Une exposition, soutenue par la Dilcrah, pour susciter les rencontres et le débat. ### 30 planches présentant l’état du droit en France et dans le monde, celles et ceux qui ont lutté pour ces droits (et parfois, en sont morts), le combat contre les discriminations et les ressources utiles pour lutter contre la haine.

exposition prêtée à titre gracieux (seuls les frais de port sont à la charge du demandenr)

Une exposition permanente constituée de 30 planches présentant l'état d'avancement des droits des personnes LGBT+ dans le monde

