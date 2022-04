La Ligua Del Tango célèbre l’Argentine La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

La Ligua Del Tango célèbre l’Argentine La Marbrerie, 21 avril 2022, Montreuil. Le jeudi 21 avril 2022

de 20h30 à 23h45

. payant Prévente : 8 EUR Tarif réduit : 5 EUR Sur place : 12 EUR

La Marbrerie vous accueille pour une véritable fête argentine le 21 avril prochain, à Montreuil. Une rencontre musicale entre Tango et Folklore, une piste de danse spécialement préparée par la milonga La Populaire, un DJ aux platines vinyles distillant ses surprises argentinisées… Tout ça accompagné del mejor guiso de lentejas fait maison à La Marbrerie (una manteca!). LA LIGA DEL TANGO, c’est 8 musiciens prêts à vous régaler les oreilles et le corps tout entier pour qui veut danser ou écouter : une équipe menée par la guitare mythique de Rudi Flores pour fêter le tango et le folklore en toute amitié. Le programme complet Ne ratez pas ce voyage inédit au cœur du Rio de la Plata sous un ciel montreuillois. Venez écouter, danser, et partager un moment de véritable culture populaire argentine. 1ère mi-temps : Folklore (Peña) Mi-temps : DJ set (Rock Nacional) 2ème mi-temps : Tango (Milonga) Mi-temps : DJ set (Milonga) Prolongations : place aux invité.e.s ! Musiciens, musiciennes, montez sur scène en toute liberté. Composition de l’équipe 1 : Simone Tolomeo – bandoneon 2 : Tomas Bordalejo – guitare 4 : Romain Lecuyer – contrebasse 8 : Cécile Mons – violon 5 : Pablo Murgier – piano 10 : (C) Rudi Flores – guitare 9 : Ana Karina Rossi – chant Coach : DJ Carlos La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil Contact : https://lamarbrerie.fr/la-liga-del-tango/ https://www.facebook.com/events/682128579653965 https://www.facebook.com/events/682128579653965 https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/21-04-2022-19-00-la-liga-del-tango

