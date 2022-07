La Lignoise 2022 Ligny-le-Ribault, 15 juillet 2022, Ligny-le-Ribault.

La Lignoise 2022

Ligny-le-Ribault Loiret OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

2022-07-15 – 2022-07-17

Ligny-le-Ribault

Loiret

Ligny-le-Ribault Loiret

Jock’R est ravi de vous inviter à sa deuxième édition de La Lignoise les 16 et 17 Juillet 2022! Une fête répartie dans l’ensemble du village !

Au programme :

– Fête Foraine (dès vendredi soir)

– Marché des producteurs

– Concours de pétanque (samedi à10h)

– Brocante (dimanche)

– Jeux intervillages ( « mur des champions » samedi)

– Rencontre public et concert du célèbre Passe-partout de l’émission Fort Boyard (samedi de 17h à 21h)

– Restauration, buvette et parking vous attendent!

RDV à Ligny le Ribault pour un moment festif !

Jock’R est ravi de vous inviter à sa deuxième édition de La Lignoise les 16 et 17 Juillet 2022! Une fête répartie dans l’ensemble du village !

Au programme : Fête Foraine, Marché des producteurs, concours de pétanque, brocante, jeux intervillages, restauration, buvette et parking vous attendent!

+33 6 83 30 94 12

Jock’R

Ligny-le-Ribault

