La Lignerotte Ligny-en-Brionnais, 18 avril 2022

2022-04-18 – 2022-04-18

De 7h30 à 12h, départ pour les 30 km (cavaliers et VTT), 26 et 17 km.

De 7h30 à 14h, départ pour les 12 et 7 km.

De 10h à 14h, départ pour les 3 km avec chasse aux œufs pour les enfants.

Collations et boissons offertes aux ravitaillements et à l’arrivée.

chantal.desnoyer@laposte.net +33 3 85 25 84 37

