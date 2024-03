La ligne sous toutes ses formes – Exposition des élèves de 4e du Collège de Montrésor Musée Lansyer Loches, samedi 18 mai 2024.

La ligne sous toutes ses formes – Exposition des élèves de 4e du Collège de Montrésor La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Lansyer

Le Musée Lansyer aménage un cabinet d’arts graphiques pour présenter au public des œuvres originales sur papier, fragiles à la lumière. Il accueillera 8 dessins originaux d’Emmanuel Lansyer, choisis par le public en janvier 2024 dans le cadre de l’opération participative « A vous de choisir ».

Au préalable, les 16 dessins soumis au vote ont été exposés au sein du collège de Montrésor durant un mois. Des séances de présentation ont été menées par l’équipe du Musée Lansyer à l’ensemble des élèves du collège, qui ont pu ainsi participer au vote et tester des techniques artistiques comme le lavis et la plume. Les deux classes de 4e du collège, accompagnées par leur enseignante d’art plastique, vont ensuite travailler sur le thème de la ligne et du trait sous toutes ses formes et avec différents matériaux. Leurs réalisations seront exposées au musée lors de la Nuit des Musées sous le titre « Traits contemporains ». Les élèves volontaires présenteront leur travail au public.

Musée Lansyer 2 Rue Foulques Nerra, 37600 Loches, France

Meubles, objets, costumes du Pays lochois (reconstitution d’un intérieur paysan) ; histoire locale.

Ainsi que 70 Piranese et 32 Canaletto (gravures).

Egalement des esquisses exécutées par Delacroix pendant son voyage au Maroc.

