La ligne solidaire – Cyclo Cancer Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

La ligne solidaire – Cyclo Cancer Montélimar, 2 mai 2022, Montélimar. La ligne solidaire – Cyclo Cancer Quartier Beausseret Groupement hospitalier Portes de Provence Montélimar

2022-05-02 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-07 17:00:00 17:00:00 Quartier Beausseret Groupement hospitalier Portes de Provence

Montélimar Drôme La ligne solidaire conduit 5 cyclistes de Rouen (ville natale de Cyclo Cancer) à Montélimar afin de promouvoir le sport-santé, avant et après les soins liés au cancer. cyclocancer@free.fr +33 6 08 58 71 71 https://www.teamcyclocancer.com/ Quartier Beausseret Groupement hospitalier Portes de Provence Montélimar

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Quartier Beausseret Groupement hospitalier Portes de Provence Ville Montélimar lieuville Quartier Beausseret Groupement hospitalier Portes de Provence Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

La ligne solidaire – Cyclo Cancer Montélimar 2022-05-02 was last modified: by La ligne solidaire – Cyclo Cancer Montélimar Montélimar 2 mai 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme