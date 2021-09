La Ligne Rêve : installations contemporaines des EpouxP Maison-atelier Foujita, 18 septembre 2021, Villiers-le-Bâcle.

La Ligne Rêve : installations contemporaines des EpouxP

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-atelier Foujita

Cette année la Maison-atelier Foujita, avec le soutien de la Région, participe à l’opération « Eté culturel en Île-de-France », une initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France. A cette occasion les EpouxP, couple de photographes plasticiens, ont été invités à investir le jardin, et offrent ainsi aux visiteurs une lecture contemporaine et plastique de la vie et l’œuvre de Foujita à travers leur projet intitulé « La ligne rêve ». Inspirés des photographies prises par Foujita lors de ses voyages, les EpouxP rendent compte du goût de la liberté qui a animé l’artiste tout au long de son existence, mais également de la force d’attraction du mouvement et de la délicatesse de la ligne qui se retrouvent dans son œuvre. Dans cet esprit le duo investi jardin et salle d’exposition d’un jeu de rubans qui tracent dans l’air et au mur des lignes serpentines et dessinent sous les yeux des visiteurs une calligraphie ondoyante, et proposent à voir un carnet de voyage reprenant une sélection de photographies de Foujita qui permet d’apprécier une autre facette de l’artiste dont la vie nomade, entre Asie, Europe et Amérique latine avant qu’il ne décide de poser définitivement ses valises à Villiers-le-Bâcle, fut une source précieuse d’inspiration pour l’artiste. **Venez, observez et laissez-vous porter par leurs créations qui invitent à la rêverie et à l’évasion.**

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00