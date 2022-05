La Ligne Pointillée… Théâtre Alexandre Dumas, 18 octobre 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Théâtre Alexandre Dumas, le mardi 18 octobre à 19:00

La Ligne Pointillée… Cette pièce est un concert de musique électrique inclassable ainsi qu’un spectacle de danse contemporaine, une rencontre entre un musicien passionné par le danse et une chorégraphe passionnée par les musiques actuelles, elle s’articule autour de la Mule Jenny, métier à filer mécanisé qui fut à l’origine de la première révolution industrielle et aussi de les révoltes des luddites fin XVIII° en Angleterre, ça n’est pas pour autant une inspiration littérale ni narrative. Il associe une musique live faite de contrastes électrique entre noise-rock, minimalisme, morceaux chantés et mélodique et danse contemporaine. C’est un alliage inédit et détonnant. Le filage et le tissage ont de nombreux points de convergences avec la pratique de la musique et celle de la danse tels que la répétition, la synchronisation, la précision gestuelle, la découpe du temps, la pulsation, les déplacements, l’aliénation et l’émancipation… En se concentrant sur la thématique des motifs cette pièce explore leurs déploiements, selon une écriture précise et expressive. La danse et la musique live évoquent tour à tour le mécanique et l’organique, le rituel, la froideur du geste fonctionnel, mais aussi toute une palette d’émotions. Un spectacle hybride mêlant précision, puissance et expressivité. Etienne Gaillochet : batterie, chant, compositionsTom Blaineau : guitareCharles Jousselin : thérémine, synthétiseurMeritxell Checa Esteban : danseuse, chorégrapheSherwood Chen : danseurÉlodie Cottet : danseuse

Création musique et danse

