Hotel de Région Auvergne Rhône Alpes, le lundi 25 avril à 14:00

L’association qui a célébré les 150 ans du train Cévenol en 2021 a pensé que la meilleure façon de clôturer l’anniversaire était de débattre de son avenir ainsi que celui du réseau ferroviaire d’Auvergne au moment où la région et l’état ont engagé une étude sur l’étoile ferroviaire de Clermont. [https://www.150anstraincevenol.info/?event_listing=lavant-gout-de-clermont-ferrand-en-un-coup-doeil](https://www.150anstraincevenol.info/?event_listing=lavant-gout-de-clermont-ferrand-en-un-coup-doeil) **La rencontre avec Vincent Kaufmann sera suivi d’un débat**. Le thème en sera : La ligne du Cévenol repensée dans un réseau‌ à haut niveau de performances. Vincent Kaufmann est un spécialiste reconnu du ferroviaire en Europe. Quelques uns de ses titres : professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’EPFL de Lausanne – Suisse, Vice-doyen à la Faculté ENAC de l’EPFL et Directeur scientifique du Forum Vies Mobiles. Ses nombreux écrits sont consultables ici : [[https://usagers-transports.haut-allier.eu/?150-ans-de-la-ligne-des-cevennes,876](https://usagers-transports.haut-allier.eu/?150-ans-de-la-ligne-des-cevennes,876)](https://usagers-transports.haut-allier.eu/?150-ans-de-la-ligne-des-cevennes,876) Vous pouvez vous inscrire à cette conférence débat par mail à [[150anstraincevenol@gmail.com](mailto:150anstraincevenol@gmail.com)](mailto:150anstraincevenol@gmail.com) Toute la journée de 10h à 17h exposition « Trains et grands espaces » des photos du globespotter Rémi Daugeron dans le hall de l’Hôtel de Région.

Sur inscription au plus tôt. Gratuit.

