Mont-sous-Vaudrey Jura Vernissage d’une exposition menée en partenariat avec le Musée de la résistance à partir du 15 mars dans la salle du conseil de la mairie de Mont-sous-Vaudrey.

Pour l’occasion, le film de Claude Chabrol sera diffusé dans la soirée à la salle des fêtes. +33 3 84 71 71 92 Vernissage d’une exposition menée en partenariat avec le Musée de la résistance à partir du 15 mars dans la salle du conseil de la mairie de Mont-sous-Vaudrey.

Pour l'occasion, le film de Claude Chabrol sera diffusé dans la soirée à la salle des fêtes.

