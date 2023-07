Visite guidée du port : à chaque bassin son utilisation ! La Lieutenance Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Visite guidée du port : à chaque bassin son utilisation ! La Lieutenance Honfleur, 17 septembre 2023, Honfleur. Visite guidée du port : à chaque bassin son utilisation ! Dimanche 17 septembre, 15h30 La Lieutenance Durée 1h. Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire de l’aménagement du port de Honfleur. Honfleur est un port médiéval qui s’est profondément transformé à l’âge industriel. Une balade guidée autour des bassins vous permettra de découvrir les transformations du port et de comprendre ses aménagements. La Lieutenance Quai de la Planchette, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 02 61 67 11 60 [{« type »: « email », « value »: « lalieutenance@ville-honfleur.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

