Visite guidée urbaine : sur les pas de la traite à Honfleur

Honfleur Visite guidée urbaine : sur les pas de la traite à Honfleur La Lieutenance Honfleur, 17 septembre 2023, Honfleur. Visite guidée urbaine : sur les pas de la traite à Honfleur Dimanche 17 septembre, 11h00 La Lieutenance Durée 1h. « Sur les pas de la traite à Honfleur » est une visite guidée dans l’espace urbain qui raconte l’histoire des marins, des capitaines, des armateurs ayant participé à la traite à l’époque moderne. En déambulant dans la ville, vous découvrirez des endroits emblématiques de Honfleur sous un angle nouveau, à travers les différentes étapes des voyages des marins, leurs conditions à bord des navires ainsi que celles des esclaves. » La Lieutenance Quai de la Planchette, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 02 61 67 11 60 [{« type »: « email », « value »: « lalieutenance@ville-honfleur.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

