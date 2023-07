Visite guidée : balade botanique en musique autour du bassin de chasse à Honfleur La Lieutenance Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Visite guidée : balade botanique en musique autour du bassin de chasse à Honfleur La Lieutenance Honfleur, 16 septembre 2023, Honfleur. Visite guidée : balade botanique en musique autour du bassin de chasse à Honfleur Samedi 16 septembre, 15h30 La Lieutenance Durée 1h. Une balade botanique est l’occasion de faire valoir le patrimoine végétal qui nous entoure.

L’accent est mis sur les vertus médicinales et gustatives des plantes. Découverte avec des loupes qui permettent de faire de l’observation fine et découvrir un monde insoupçonné.

La balade se fait en musique. La Lieutenance Quai de la Planchette, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 02 61 67 11 60 [{« type »: « email », « value »: « lalieutenance@ville-honfleur.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

