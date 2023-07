Visitez la Licorne et son cabinet de curiosités Curiosus La Licorne Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Visitez la Licorne et son cabinet de curiosités Curiosus 16 et 17 septembre La Licorne Entrée libre, un cochon est à la sortie pour recueillir vos dons de soutien.

Depuis deux ans que nous nous sommes installés dans cette belle demeure samielloise, et que nous la rénovons, vous avez pu visiter, en 2021, le hall d’entrée et les deux salons de réception reconstruits en 1900 dans le style Renaissance, en 2022, la salle-à-manger et son « confessionnal », et, pour cette année, nous oeuvrons pour terminer à temps la « chapelle », dernière partie de notre cabinet de curiosités Curiosus !

Avertissement : lors de cette visite, vous serez amenés à côtoyer les oeuvres de Mahia et Cizek souvent réalisées à partir d’éléments de taxidermie, ainsi que des objets religieux détournés.

La Licorne 13 rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 06 63 64 36 87 http://www.curiosus.art Au départ, en ce lieu, il n’y avait qu’une tour avec les remparts du château, ainsi que les douves qui l’entouraient.

Maintenant, les douves ne sont plus visibles, comblées ou comme ici et chez nos voisins, réutilisées pour en faire des caves voûtées.

Le château n’existe plus, comme les remparts dont il ne reste que quelques éléments utilisés dans les murs des maisons et de clôtures des terrains. Les pierres ont bien sûr largement été réemployées pour les constructions.

Quant à la tour, il en reste ici le rez-de-chaussée, pièce voutée encastrée au centre du bâtiment construit sur sa base, bâtiment qui a été pensionnat, auberge (de la Licorne), pour ensuite être divisé en trois maisons dans la configuration actuelle.

Aujourd’hui, c’est un couple d’artistes, Mahia et Cizek, qui vous proposent de venir y découvrir leurs univers dans la partie de la maison à la décoration préservée de type Renaissance.

