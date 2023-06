Ouverture de saison : musique africaine Niaramy Trio La Licorne – Médiathèque – Tiers Lieu Saint-Germain-Lembron, 16 septembre 2023, Saint-Germain-Lembron.

Ouverture de saison : musique africaine Niaramy Trio
Samedi 16 septembre, 19h00
La Licorne – Médiathèque – Tiers Lieu
Entrée libre

La Licorne – Médiathèque – Tiers Lieu est heureuse d’accueillir le groupe Niaramy Trio pour un concert original à l’occasion de sa soirée d’ouverture de saison culturelle.

Niaramy Trio compose sa musique ou alors revisite des traditionnels de la culture Mandingue (Afrique de l’ouest).

Moussa Dembélé est originaire du Burkina Faso, issu d’une famille de musiciens, il perpétue la musique traditionnelle Mandingue. Il est aujourd’hui un balafoniste reconnu et aussi à l’aise aux percussions et au N’Goni.

La guitare aux influences Blues-Folk-Rock, retrouve ses racines évidentes avec la musique traditionnelle africaine, nuancée par le balafon et les percussions qui balancent une rythmique incitant à la danse.

La Licorne – Médiathèque – Tiers Lieu
9 route de Brioude, 63340 Saint-Germain-Lembron

La Licorne est un tiers-lieu associatif à vocation culturelle et sociale. Créé en 2006 par des parents qui souhaitaient un lieu pour se retrouver et proposer des activités à leurs enfants, la Licorne propose désormais plusieurs espaces culturels : médiathèque, ludothèque, espace des arts, une salle de spectacle et un espace numérique. Cette association labelisée Fabrique de territoire depuis 2020 est également un Espace de Vie Sociale et un Espace France Services, permettant ainsi de répondre aux besoins de la population lembronnaise.

