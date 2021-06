Paris Marché Monge Paris La Librairie Portugaise et Brésilienne sur le marché Monge Marché Monge Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Librairie Portugaise et Brésilienne sur le marché Monge Marché Monge, 20 juin 2021-20 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 juin 2021

de 8h à 14h

gratuit

le dimanche 20 juin, la Librairie Portugaise et Brésilienne – tiendra un stand sur le marché de la place Monge La Librairie Portugaise et Brésilienne, située place de l’Estrapade près du Panthéon, fête cette année ses 35 ans d’existence. Consacrée à la culture lusophone au sens large, son fond propose un large choix en français et en portugais sur le Portugal, le Brésil, l’Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée Bissau, São Tomé et Timor, ainsi que sur l’histoire des voyages de découvertes et les diasporas portugaises dans le monde. Elle est la seule de ce type en France. Elle Vous accueille sur le marché de la place Monge, le 20 juin 2021 Librairie portugaise & brésilienne, 19/21 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 PARIS – Tél. : 01 43 36 34 37 Animations -> Lecture / Rencontre Marché Monge place monge Paris 75005

7 : Place Monge (64m) 7 : Censier – Daubenton (238m)

Contact :Librairie portugaise & brésilienne 01 43 36 34 37 librairie.portugaise@wanadoo.fr https://librairie-portugaise.com/

@Brigitte lannaud Levy

