La librairie hors les murs Divergences : Sommes-nous démocrates ? Bergerac, 1 mars 2022, Bergerac.

La librairie hors les murs Divergences : Sommes-nous démocrates ? Auditorium François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac

2022-03-01 20:00:00 – 2022-03-01 Auditorium François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard

Bergerac Dordogne

5 5 EUR Venez assister à la projection du documentaire Afrique 50René Vautier suivi d’un débat avec Ludivine Bantigny et André Rosevègues.

Elle est historienne et maitresse de conférence et il est coordinateur du guide du Bordeaux colonial. Les livres seront présents.

Venez assister à la projection du documentaire Afrique 50René Vautier suivi d’un débat avec Ludivine Bantigny et André Rosevègues.

Elle est historienne et maitresse de conférence et il est coordinateur du guide du Bordeaux colonial. Les livres seront présents.

+33 5 53 57 90 97

Venez assister à la projection du documentaire Afrique 50René Vautier suivi d’un débat avec Ludivine Bantigny et André Rosevègues.

Elle est historienne et maitresse de conférence et il est coordinateur du guide du Bordeaux colonial. Les livres seront présents.

La colline aux Livres

Auditorium François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par