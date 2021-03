Valmondois Rû du verger Val-d'Oise, Valmondois La librairie éphémère Rû du verger Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Exclusivement pour ces Rendez-vous aux jardins, la librairie vous proposera une sélection de très beaux livres autour du jardin et du Japon.

Entrée libre

La librairie l'imaginarium proposera pour ces rdvs aux jardins une sélection exceptionnelle de livres autour du jardin et du japon Rû du verger 5 rue Georges Huisman 95760 Valmondois

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

