La chair de l'enfant-mot

La chair de l'enfant-mot
Samedi 25 novembre, 18h00
La Librairie, Châtellerault
Une lecture musicale par les deux auteurs sera suivie d'une scéance de signature autour d'un verre
La Librairie, 28 place Dupleix, 86100 Chatellerault
Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

recueil de poésie
lecture musicale
Catherine Jarrett

