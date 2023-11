Diner du Réveillon | La Libertie La Libertie Campsegret, 31 décembre 2023, Campsegret.

Campsegret,Dordogne

La Libertie vous propose un menu spécial pour le réveillon du nouvel An.

Au menu :

AMUSES BOUCHES AUTOUR DU HOMARD

CAVIAR , “LÖJROM DE KALIX”, DE L’EXTRÊME NORD DE LA MER BALTIQUE,

CRÈME FRAÎCHE, OIGNONS ROUGES, CIBOULETTE, CITRON & TOAST MELBA

FILET DE TURBOT, NOIX DE SAINT JACQUES, SAUCE AU CHAMPAGNE – HOMARD & CRÊPE

VONNASSIENNE

ROYALE DE FOIE GRAS DE CANARD ACCOMPAGNÉE DES CÈPES & TRUFFES

TOURNEDOS, SAUCE VIN ROUGE TRUFFÉE & MILLES- FEULLES DE POMMES DE TERRE

ASSORTIMENT DE TROIS FROMAGES

OMELETTE NORVÉGIENNE AUX FRUITS EXOTIQUES

MIGNARDISES.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

La Libertie

Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Libertie offers a special menu for New Year’s Eve.

On the menu:

LOBSTER APPETIZERS

CAVIAR, ?LÖJROM DE KALIX? FROM THE FAR NORTH OF THE BALTIC SEA,

CRÈME FRAÎCHE, RED ONIONS, CHIVES, LEMON & MELBA TOAST

TURBOT FILLET, SCALLOPS, CHAMPAGNE SAUCE – LOBSTER & CRÊPE

VONNASSIENNE

DUCK FOIE GRAS ROYALE WITH PORCINI MUSHROOMS & TRUFFLES

TOURNEDOS, TRUFFLED RED WINE SAUCE & POTATO MILLE-FEULLES

ASSORTMENT OF THREE CHEESES

NORWEGIAN OMELETTE WITH EXOTIC FRUITS

MIGNARDISES

La Libertie ofrece un menú especial para Nochevieja.

En el menú:

ENTREMÉS DE BOGAVANTE

CAVIAR, « LÖJROM DE KALIX » DEL EXTREMO NORTE DEL MAR BÁLTICO

NATA FRESCA, CEBOLLAS ROJAS, CEBOLLINO, LIMÓN Y TOSTADAS MELBA

FILETE DE RODABALLO, VIEIRAS, SALSA DE CHAMPÁN – BOGAVANTE Y CRÊPE

VONNASSIENNE

ROYAL DE FOIE GRAS DE PATO CON CEPS Y TRUFAS

TOURNEDOS, SALSA DE VINO TINTO TRUFADO Y MILHOJAS DE PATATA

SURTIDO DE TRES QUESOS

TORTILLA NORUEGA CON FRUTAS EXÓTICAS

MIGNARDISES

La Libertie bietet Ihnen ein besonderes Menü für Silvester an.

Auf dem Menüplan stehen:

AMUSE BOUCHES RUND UM DEN HUMMER

KAVIAR , ?LÖJROM DE KALIX?, AUS DER NÖRDLICHSTEN ECKE DER OSTSEE,

SAUERRAHM, ROTE ZWIEBELN, SCHNITTLAUCH, ZITRONE & MELBA-TOAST

STEINBUTTFILET, JAKOBSMUSCHELN, CHAMPAGNERSAUCE – HUMMER & CRÊPE

VONNASSIENNE

ROYAL FOIE GRAS VON DER ENTE MIT STEINPILZEN & TRÜFFELN

TOURNEDOS, GETRÜFFELTE ROTWEINSAUCE & KARTOFFELBLÄTTER

DREIERLEI KÄSE

NORWEGISCHES OMELETT MIT EXOTISCHEN FRÜCHTEN

MIGNARDISEN

Mise à jour le 2023-11-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides