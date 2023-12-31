Diner du Réveillon | La Libertie La Libertie Campsegret
Diner du Réveillon | La Libertie La Libertie Campsegret, 31 décembre 2023, Campsegret.
Campsegret,Dordogne
La Libertie vous propose un menu spécial pour le réveillon du nouvel An. Tarif : 85€/pers
Au menu :
AMUSES BOUCHES AUTOUR DU HOMARD
CAVIAR , “LÖJROM DE KALIX”, DE L’EXTRÊME NORD DE LA MER BALTIQUE,
CRÈME FRAÎCHE, OIGNONS ROUGES, CIBOULETTE, CITRON & TOAST MELBA
FILET DE TURBOT, NOIX DE SAINT JACQUES, SAUCE AU CHAMPAGNE – HOMARD & CRÊPE
VONNASSIENNE
ROYALE DE FOIE GRAS DE CANARD ACCOMPAGNÉE DES CÈPES & TRUFFES
TOURNEDOS, SAUCE VIN ROUGE TRUFFÉE & MILLES- FEULLES DE POMMES DE TERRE
ASSORTIMENT DE TROIS FROMAGES
OMELETTE NORVÉGIENNE AUX FRUITS EXOTIQUES
MIGNARDISES.
2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.
La Libertie
Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
La Libertie offers a special menu for New Year’s Eve. Price: 85?/pers
On the menu:
LOBSTER APPETIZERS
CAVIAR, ?LÖJROM DE KALIX? FROM THE FAR NORTH OF THE BALTIC SEA,
CRÈME FRAÎCHE, RED ONIONS, CHIVES, LEMON & MELBA TOAST
TURBOT FILLET, SCALLOPS, CHAMPAGNE SAUCE – LOBSTER & CRÊPE
VONNASSIENNE
DUCK FOIE GRAS ROYALE WITH PORCINI MUSHROOMS & TRUFFLES
TOURNEDOS, TRUFFLED RED WINE SAUCE & POTATO MILLE-FEULLES
ASSORTMENT OF THREE CHEESES
NORWEGIAN OMELETTE WITH EXOTIC FRUITS
MIGNARDISES
La Libertie ofrece un menú especial para Nochevieja. Precio: 85 euros por persona
En el menú :
AMUSE BOUCHE DE BOGAVANTE
CAVIAR, « LÖJROM DE KALIX » DEL EXTREMO NORTE DEL MAR BÁLTICO
NATA FRESCA, CEBOLLAS ROJAS, CEBOLLINO, LIMÓN Y TOSTADAS MELBA
FILETE DE RODABALLO, VIEIRAS, SALSA DE CHAMPÁN – BOGAVANTE Y CRÊPE
VONNASSIENNE
ROYAL DE FOIE GRAS DE PATO CON CEPS Y TRUFAS
TOURNEDOS, SALSA DE VINO TINTO TRUFADO Y MILHOJAS DE PATATA
SURTIDO DE TRES QUESOS
TORTILLA NORUEGA CON FRUTAS EXÓTICAS
MIGNARDISES
La Libertie bietet Ihnen ein spezielles Menü für Silvester an. Preis: 85?/Pers
Menü:
AMUSE BOUCHES RUND UM DEN HUMMER
KAVIAR , ?LÖJROM DE KALIX?, AUS DER NÖRDLICHSTEN ECKE DER OSTSEE,
SAUERRAHM, ROTE ZWIEBELN, SCHNITTLAUCH, ZITRONE & MELBA-TOAST
STEINBUTTFILET, JAKOBSMUSCHELN, CHAMPAGNERSAUCE – HUMMER & CRÊPE
VONNASSIENNE
ROYAL FOIE GRAS VON DER ENTE MIT STEINPILZEN & TRÜFFELN
TOURNEDOS, GETRÜFFELTE ROTWEINSAUCE & KARTOFFELBLÄTTER
DREIERLEI KÄSE
NORWEGISCHES OMELETT MIT EXOTISCHEN FRÜCHTEN
MIGNARDISEN
Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle