Diner du Réveillon | La Libertie La Libertie Campsegret, 31 décembre 2023, Campsegret.

Campsegret,Dordogne

La Libertie vous propose un menu spécial pour le réveillon du nouvel An. Tarif : 85€/pers

Au menu :

AMUSES BOUCHES AUTOUR DU HOMARD

CAVIAR , “LÖJROM DE KALIX”, DE L’EXTRÊME NORD DE LA MER BALTIQUE,
CRÈME FRAÎCHE, OIGNONS ROUGES, CIBOULETTE, CITRON & TOAST MELBA

FILET DE TURBOT, NOIX DE SAINT JACQUES, SAUCE AU CHAMPAGNE – HOMARD & CRÊPE

VONNASSIENNE

ROYALE DE FOIE GRAS DE CANARD ACCOMPAGNÉE DES CÈPES & TRUFFES

TOURNEDOS, SAUCE VIN ROUGE TRUFFÉE & MILLES- FEULLES DE POMMES DE TERRE

ASSORTIMENT DE TROIS FROMAGES

OMELETTE NORVÉGIENNE AUX FRUITS EXOTIQUES

MIGNARDISES.
2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.
La Libertie
Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

La Libertie offers a special menu for New Year’s Eve. Price: 85?/pers

On the menu:

LOBSTER APPETIZERS

CAVIAR, ?LÖJROM DE KALIX? FROM THE FAR NORTH OF THE BALTIC SEA,
CRÈME FRAÎCHE, RED ONIONS, CHIVES, LEMON & MELBA TOAST

TURBOT FILLET, SCALLOPS, CHAMPAGNE SAUCE – LOBSTER & CRÊPE

VONNASSIENNE

DUCK FOIE GRAS ROYALE WITH PORCINI MUSHROOMS & TRUFFLES

TOURNEDOS, TRUFFLED RED WINE SAUCE & POTATO MILLE-FEULLES

ASSORTMENT OF THREE CHEESES

NORWEGIAN OMELETTE WITH EXOTIC FRUITS

MIGNARDISES

La Libertie ofrece un menú especial para Nochevieja. Precio: 85 euros por persona

En el menú :

AMUSE BOUCHE DE BOGAVANTE

CAVIAR, « LÖJROM DE KALIX » DEL EXTREMO NORTE DEL MAR BÁLTICO
NATA FRESCA, CEBOLLAS ROJAS, CEBOLLINO, LIMÓN Y TOSTADAS MELBA

FILETE DE RODABALLO, VIEIRAS, SALSA DE CHAMPÁN – BOGAVANTE Y CRÊPE

VONNASSIENNE

ROYAL DE FOIE GRAS DE PATO CON CEPS Y TRUFAS

TOURNEDOS, SALSA DE VINO TINTO TRUFADO Y MILHOJAS DE PATATA

SURTIDO DE TRES QUESOS

TORTILLA NORUEGA CON FRUTAS EXÓTICAS

MIGNARDISES

La Libertie bietet Ihnen ein spezielles Menü für Silvester an. Preis: 85?/Pers

Menü:

AMUSE BOUCHES RUND UM DEN HUMMER

KAVIAR , ?LÖJROM DE KALIX?, AUS DER NÖRDLICHSTEN ECKE DER OSTSEE,
SAUERRAHM, ROTE ZWIEBELN, SCHNITTLAUCH, ZITRONE & MELBA-TOAST

STEINBUTTFILET, JAKOBSMUSCHELN, CHAMPAGNERSAUCE – HUMMER & CRÊPE

VONNASSIENNE

ROYAL FOIE GRAS VON DER ENTE MIT STEINPILZEN & TRÜFFELN

TOURNEDOS, GETRÜFFELTE ROTWEINSAUCE & KARTOFFELBLÄTTER

DREIERLEI KÄSE

NORWEGISCHES OMELETT MIT EXOTISCHEN FRÜCHTEN

MIGNARDISEN

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle