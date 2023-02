La Liberté par l’Art et l’Art pour la Paix – Exposition de peinture de Frédérique Cottereau Le Bourg Lanrodec Lanrodec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-02-17 – 2023-03-12

Cotes-d’Armor Lanrodec Cette toute première rétrospective sur les compétences artistiques de cette artiste vous permettra de découvrir quelques délicats dessins, peintures animalières, aquarelles, mais pas que… Talent sans barrière ni conformisme, ouverte aux autres et généreuse : telle est Frédérique Cottereau. Sur vos murs et meubles, sur les tableaux, elle dévoile la pluralité de son art. Ses portraits animaliers sont émouvants. Ses tableaux saisissent la vie en plein vol, au propre et au figuré… Allez voir ses fresques, ses relooking de mobiliers spectaculaires sur son site. La valise créative de Frédérique vient de se poser en Côtes d’Armor, à Saint-Juvat, après avoir vécu un bon nombre d’années en Ille-et-Vilaine. Elle est également animatrice culturelle en arts plastiques. Ses animations de stages sont très prisées et originales : Frédérique Cottereau vous propose un atelier scraperboard chaque dimanche de 15h30 à 16h30 (5 € / personne, sur réservation).

Exposition visible du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi, jeudi après-midi et samedi) ; le dimanche 15 h à 18 h (en présence de l’artiste). Vernissage vendredi 17 février à 18h30. contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 65 07 Le Bourg Galerie Municipale Lanrodec

