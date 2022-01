La liberté ou l’amour. Récital de Poésie dite et chantée. Club des Poètes Paris Catégorie d’évènement: Paris

La liberté ou l’amour. Récital de Poésie dite et chantée. Club des Poètes, 22 janvier 2022, Paris. La liberté ou l’amour. Récital de Poésie dite et chantée.

Club des Poètes, le samedi 22 janvier à 19:00

**La liberté ou l’amour** Récital de poésie La troupe du Club des Poètes présente un récital des poètes de tous les temps et de tous les pays, de Pierre de Ronsard jusqu’à Louis Aragon en passant par Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Charles Baudelaire et Robert Desnos, sur le thème de l’Amour. Ouverture à 19 heures. Début du récital à 21 heures. _L’entrée est libre, on ne paie que le prix de sa consommation (à partir de 4 euros) ou de son dîner (à partir de 15 euros)._

Venir tôt si vous voulez êtes sûr d’avoir une place, compte tenu des contraintes sanitaires.

La liberté ou l’amour, récital de poésie de tous les temps et de tous les pays. Club des Poètes 30 rue de Bourgogne 75007 Paris Paris Faubourg Saint-Germain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T23:58:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Club des Poètes Adresse 30 rue de Bourgogne 75007 Paris Ville Paris lieuville Club des Poètes Paris

Club des Poètes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/