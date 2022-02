La Liberté guidant le code : une histoire du logiciel libre Les Étincelles du Palais de la découverte, 23 juin 2021, Paris.

La Liberté guidant le code : une histoire du logiciel libre

du mercredi 23 juin 2021 au samedi 16 avril à Les Étincelles du Palais de la découverte

[12 ans et +] L’informatique et Internet permettent, par nature, la libre circulation de l’information et son libre traitement. Pourtant, cette liberté n’a rien d’une évidence en pratique. Qu’est-ce que la liberté dans nos usages de l’informatique ? En quoi consiste-t-elle et comment a-t-elle été conquise là où elle existe ? Dans les réponses à ces questions se dessine également l’avenir de nos technologies. Cet exposé raconte l’histoire du logiciel libre (et du mouvement open source) ; de l’éthique des premiers hackers jusqu’au fonctionnement des téléphones et ordinateurs actuels, en passant par nos lois sur le droit d’auteur.

Qu’est-ce que la liberté en informatique ? D’où proviennent nos droits en tant qu’utilisateurs, et quels sont-ils au juste ?

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



