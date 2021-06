Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris La Liberté guidant le code : une histoire du logiciel libre Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 27 juin à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 12 ans. L’informatique et Internet permettent, par leur nature, la libre circulation de l’information et son libre traitement. Pourtant, cette liberté n’a rien d’une évidence en pratique. Qu’est-ce que la liberté dans l’informatique ? Sous quelle forme se présente-t-elle, comment a-t-elle été conquise là où elle existe, et comment y accéder ?

Dans les réponses à ces questions se dessine également l’avenir de nos technologies… **Batiment**: – Salle 2 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Informatique et sciences du numérique **Activités**: Exposés A partir de 12 ans. Qu’est-ce que la liberté en informatique ? Parlons d’où proviennent nos droits en tant qu’utilisateurs. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

