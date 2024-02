La liberté, et après ? Enquête à Bretteville-sur-Laize Bretteville-sur-Laize, mercredi 24 avril 2024.

La liberté, et après ? Enquête à Bretteville-sur-Laize Bretteville-sur-Laize Calvados

Jeu de piste, charades et puzzle ponctuent cette enquête familiale au cœur du bourg de Bretteville sur Laize, sur les pas des architectes qui ont reconstruit la ville

Qu’ont-ils voulu nous dire ? Quelles ont été leurs volontés ?

Il s’agit d’une quête ludique et pédagogique qui se déroule en cinq étapes.

Alors que cette architecture est souvent considérée comme moche et triste nous partirons à la recherche du beau.

Cette visite fait partie d’un triptyque, vous pourrez enquêter sur la vie des civils à Evrecy et les choix de conservation, restauration ou reconstruction à Thury Harcourt.

Points forts Enigmes, Jeux, Observations, Questionnements

27/03 à 14h30 visite offerte et réservée aux Normands

24/04 à 14h30 visite offerte et réservée aux Normands

31/07 à 14h30 12 € / personne, 8€ pour les enfants de 7 à 17 ans

RDV place de la Mairie Durée 1h30.

Jeu de piste, charades et puzzle ponctuent cette enquête familiale au cœur du bourg de Bretteville sur Laize, sur les pas des architectes qui ont reconstruit la ville

Qu’ont-ils voulu nous dire ? Quelles ont été leurs volontés ?

Il s’agit d’une quête ludique et pédagogique qui se déroule en cinq étapes.

Alors que cette architecture est souvent considérée comme moche et triste nous partirons à la recherche du beau.

Cette visite fait partie d’un triptyque, vous pourrez enquêter sur la vie des civils à Evrecy et les choix de conservation, restauration ou reconstruction à Thury Harcourt.

Points forts Enigmes, Jeux, Observations, Questionnements

27/03 à 14h30 visite offerte et réservée aux Normands

24/04 à 14h30 visite offerte et réservée aux Normands

31/07 à 14h30 12 € / personne, 8€ pour les enfants de 7 à 17 ans

RDV place de la Mairie Durée 1h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Place de la Mairie

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie

L’événement La liberté, et après ? Enquête à Bretteville-sur-Laize Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Suisse Normande