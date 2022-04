La liberté est dans le pli Aix-en-Provence, 22 avril 2022, Aix-en-Provence.

La liberté est dans le pli Galerie Goutal 3 Rue Fernand Dol Aix-en-Provence

2022-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00 Galerie Goutal 3 Rue Fernand Dol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Sa pratique artistique s’articule autour de l’idée du papier. En réalisant des trompe-l’œil sculptés en aluminium ou dessinés, il explore les multiples facettes du froissement.

Ses œuvres sacralisent un matériau que l’on utilise au quotidien. Sur chaque sculpture et dessin figurent des ratures, des plis, des phrases fulgurantes, des taches d’encre. L’artiste pérennise ainsi des ébauches de pensées et révèle la beauté qu’elles recèlent tel un diamant brut.

Les œuvres de Sébastien Gaudette ont été exposées dans d’importantes institutions québécoises: Musées des Beaux-Arts de Sherbrooke, de Mont-Saint-Hilaire, du Bas-Saint-Laurent, Cirque du Soleil ainsi que dans plusieurs grande foires internationales: Papier (Montréal), Art On Paper (Miami), et Seattle Art Fair.



Vernissage: le 23 avril à partir de 16h.

La Galerie Goutal vous invite à découvrir, pour la première fois en France, l’œuvre de l’artiste canadien Sébastien Gaudette

