La Libération de Fécamp Maison du Patrimoine Fécamp, lundi 2 septembre 2024.

La Libération de Fécamp Maison du Patrimoine Fécamp Seine-Maritime

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération, Fécamp s’associe aux commémorations internationales.

À l’occasion de la clôture de l’exposition « Fécamp libérée », Manuel Martin, chef du service Archives-Patrimoine revient sur cette période de liesse et de troubles au travers les documents du fonds d’archives et les photographies du fonds Bergoin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-02 19:00:00

fin : 2024-09-02

Maison du Patrimoine 10 Rue des Forts

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

