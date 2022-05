La Leyre en Canoë collectif, 10 août 2022, .

La Leyre en Canoë collectif

2022-08-10 – 2022-08-10

EUR 15 Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit tronçon de la Leyre, guidés par un animateur nature titulaires d’un Brevet d’État de canoë.

Cette approche douce et sensible offrira la possibilité de découvrir traces et indices des animaux, de découvrir des plantes remarquables, et avec un peu de chance voir des Hérons, un Martin-pêcheur ou une tortue Cistude.

Pour cette activité il est indispensable de savoir nager.

Enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents.

Réservation obligatoire.

Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit tronçon de la Leyre, guidés par un animateur nature titulaires d’un Brevet d’État de canoë.

Cette approche douce et sensible offrira la possibilité de découvrir traces et indices des animaux, de découvrir des plantes remarquables, et avec un peu de chance voir des Hérons, un Martin-pêcheur ou une tortue Cistude.

Pour cette activité il est indispensable de savoir nager.

Enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents.

Réservation obligatoire.

Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit tronçon de la Leyre, guidés par un animateur nature titulaires d’un Brevet d’État de canoë.

Cette approche douce et sensible offrira la possibilité de découvrir traces et indices des animaux, de découvrir des plantes remarquables, et avec un peu de chance voir des Hérons, un Martin-pêcheur ou une tortue Cistude.

Pour cette activité il est indispensable de savoir nager.

Enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents.

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-02-01 par