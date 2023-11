JOURNÉE MUSCADET DE NOËL AU DOMAINE BONNET-HUTEAU La Levraudière La Chapelle-Heulin, 2 décembre 2023, La Chapelle-Heulin.

La Chapelle-Heulin,Loire-Atlantique

Nous ouvrons les portes de notre domaine pour un moment de plaisir et de gastronomie..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

La Levraudière

La Chapelle-Heulin 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



We open the doors of our domain for a moment of pleasure and gastronomy.

Abrimos las puertas de nuestro dominio para un momento de placer y gastronomía.

Wir öffnen die Türen unseres Anwesens für einen Moment des Genusses und der Gastronomie.

