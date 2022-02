La Lévitation réelle – Camille Boitel – L’immédiat Marseille 1er Arrondissement, 29 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La Lévitation réelle – Camille Boitel – L’immédiat Marseille 1er Arrondissement

2022-06-29 – 2022-06-30

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

On a l’habitude que le vertige soit celui de tomber, mais quand le sol ne tient plus à nous, qu’il nous abandonne, que nos pieds n’arrivent plus à s’y reposer, le vide devient incessant et infini. Le vertige est ce que nous cherchons sans cesse en essayant de l’éviter.



Ici, il s’agit de ne jamais démentir l’illusion qui a lieu toute seule, par contagion, grâce à une écriture qui s’adresse directement aux corps, sans trucage, et que le corps croit par lui-même. Après plusieurs tentatives de trouver une sensation extrêmement contagieuse, une équipe met sa technique physique profonde au service d’une grande perte du poids pour se jouer dans l’espace public.



Création

Écriture, chorégraphie : Camille Boitel

Assistante à la mise en scène, regard extérieur : Sève Bernard

Interprètes : Hemda Ben Zvi, Vincent Briere, Tuk Frederikse, Voleak Ung

Marseille 1er Arrondissement

