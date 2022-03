La Lettre Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

La Lettre Théâtre Darius Milhaud, 10 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du dimanche 10 avril 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

de 15h00 à 16h00

Jamais Fatou n’aurait pu imaginer que cette lettre, promesse de tant de bonheur, la conduirait dans les enfers… Pour Fatoumata, « Fatou » pour les amis, maman dans la quarantaine, cette journée s’annonce radieuse… Une lettre est arrivée le matin-même de France, « La lettre », celle qu’elle attendait depuis si longtemps ; une lettre, qu’elle n’ose pas encore ouvrir mais qui lui confirme enfin l’arrivée de son fils en France. Elle est folle de bonheur Fatou, elle danse, elle chante, elle explose de joie… Elle se rappelle tous les sacrifices consentis dans l’espoir d’une vie meilleure pour lui et pour elle… Elle avait mis toutes ses économies dans ce projet et oui, son fils y était parvenu, déjà elle imaginait la fin de toutes ses difficultés. Mais c’était sans compter la réalité du monde et Fatou n’aurait pas pu imaginer ce que « la Lettre » lui apprendrait et qui la dévasterait… Une pièce forte, actuelle et universelle. Auteurs : Prisca Marceleney, Lomani Mondonga (adapté de « Les Désenfantées » de Nathalie M’Dela-Mounier) Metteur en scène : Lomani Mondonga Interprète : Prisca Marceleney Compositeur : Kalide Bouabré Genre : Seule en scène / Comédie dramatique Durée du spectacle : 1h00 Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019 Contact : https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ Théâtre

